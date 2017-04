BMW touchiert und abgehauen

"Silber-Puma" nach Unfall abgehauen

Auto-Billard am Freitagmittag

Gegen 23 Uhr soll dann ein anderes Auto den schwarzen 118er gerammt und gut 500 Euro Schaden verursacht haben. Der Polizei liegen erste Hinweise auf einen größeren schwarzen Audi mit Hanauer Kennzeichen vor, an dessen Steuer eine Frau gesessen haben soll. Sie machte sich allerdings davon und wird nun von der Polizei gesucht. Die Beamten bitten um weitere Hinweise an die Wache in Großauheim, Telefon 06181 9597-0.Kurvenschneiden kann teuer werden - das merkte am letzten Donnerstag wohl der noch unbekannte Fahrer eines silbernen Ford, der gegen 17.30 Uhr von der Bruchköbeler Landstraße nach links in Richtung Maintal abbog. Durch den zu engen Bogen streifte das Fahrzeug einen schwarzen Peugeot, der auf der Maintaler Straße vor einer "roten" Ampel wartete und durch die Kollision an der Fahrerseite beschädigt wurde; die Reparaturkosten belaufen sich auf gut 4.000 Euro. Der Unfallverursacher, der laut Zeugenaussagen einen 15 bis 20 Jahre alten Ford Puma gefahren haben soll, machte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Maintal auf und davon. Der Wagen des auf 18 bis 25 Jahre geschätzten Mannes müsste ebenfalls auf der Fahrerseite erheblich beschädigt sein; zumindest soll der linke Außenspiegel heruntergehangen haben. Die Polizei geht davon aus, dass der abgehauene Puma noch anderen Autofahrern aufgefallen ist, die vielleicht etwas zum Kennzeichen oder zum Fahrer sagen können. Hinweise auf den Wagen oder seinen Standort bitte an die Wache an der Hanauer Cranachstraße (06181 9010-0) oder die Unfallfluchtermittler in Langenselbold (06183 91155-0).

Bundesstraße 43a, Gemarkung Hanau. Bei einem "Auto-Billard ohne Bande" wurden am letzten Freitagmittag auf der Bundesstraße 43a insgesamt sechs Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen sowie ein Fahrer schwer und ein Fahrer leicht verletzt. Die Autos befuhren gegen 12.45 Uhr in Kolonne die linke Spur, als wegen eines Staus in Höhe der Ausfahrt Hanau-Hafen ein voranfahrender Peugeot bis zum Stillstand abbremsen musste. Die nachfolgenden vier Fahrer, die in Fahrzeugen der Typen VW Golf, Skoda Oktavia, Mitsubishi Colt und Ford Transit saßen, brachten ihre Fahrzeuge ebenfalls zum Stehen. Nicht so der "Letzte im Bunde": Da der 55 Jahre alte Astra-Fahrer recht schnell unterwegs war und offenbar das Bremsmanöver vor ihm zu spät bemerkte, krachte der Opel mit ziemlicher Wucht auf den stehenden Transit. Durch den Aufprall kam es zu einer anschließenden Kettenkollision, die erst beim ganz vorn stehenden Peugeot ihr Ende fand. Der Gesamtschaden wird auf gut 35.000 Euro geschätzt. Der schwerverletzte Colt-Fahrer kam ins Krankenhaus; der am Steuer des Peugeot sitzende Leichtverletzte konnte nach kurzer Behandlung mit seinem Wagen weiterfahren. Der Verkehr auf der stark befahrenen Bundesstraße war wegen des sich schnell bildenden Staus bis in den Nachmittag hinein behindert.

Unfallflucht am Krankenhaus

Gelnhausen. Auf dem Parkplatz der Main-Kinzig-Kliniken am Herzbachweg wurde am Freitagnachmittag ein abgestellter GLE-Mercedes von einem anderen Auto gestreift und an der Heckschürze beschädigt. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 13.20 und 14.45 Uhr. Hinweise bitte an die Gelnhäuser Wache (06051 827-0).

Originalmeldung der Polizei Südosthessen