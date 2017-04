Mann entblößt sich, Zeugin gesucht - Offenbach/Innenstadt

Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach Montag, 17.04.2017 - 17:22 Uhr

In Höhe der Weikertsblochstraße 49 ist eine, bis dato unbekannte Frau, offensichtlich Zeugin einer exhibitionistischen Handlung geworden.