Polizist rettet Säugling das Leben

Das dramatische Geschehen ereignete sich am Ostersamstag gegen 15.35 Uhr am Ratsweg Ecke Bornheimer Hang. Eine junge Mutter wandte sich hilfesuchend an die Fußstreife der Dippemesswache, da ihr kleiner Sohn nach einem Schreikrampf plötzlich bewusstlos wurde und nicht mehr atmete.

Ohne zu zögern begann einer der Polizisten sofort mit der Reanimation des Babys, während der andere weitere Rettungskräfte alarmierte. Nach wenigen Minuten der Wiederbelebung fing der Säugling spontan an selbst zu atmen und konnte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes stabilisiert werden. Mit dem indessen ankommenden

Notarzt ging es dann vorsorglich in eine Kinderklinik.

Dem Vernehmen nach soll es dem kleinen Neu-Frankfurter inzwischen wieder besser gehen.

Originalmeldung der Polizei Frankfurt