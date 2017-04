Diebe erbeuten Zigaretten aus Tankstelle

Um 02:50 Uhr fuhren sie mit einem weißen VW Golf an der Tankstelle in der Darmstädter Landstraße vor. An dem Golf hatten sie die beiden in Frankfurt gestohlenen Kennzeichen F-UX778 angebracht. Mit einem mitgebrachten Gullydeckel warfen sie die Scheibe der Eingangstür ein. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie eine Vielzahl von Zigarettenstangen, die sie in großen Taschen abtransportierten. Anschließend flüchteten sie mit dem Golf in nördliche Richtung. Ein Zeuge beobachtete drei Täter, alle dunkel gekleidet und maskiert.Die Polizei in Darmstadt bittet im Zusammenhang mit dem Einbruch um Hinweise, insbesondere zum Verbleib des VW Golf und den entwendeten Kennzeichen, unter der Rufnummer 06151 / 969-0 Gefertigt / Rückfragen an: PHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Originalmeldung der Polizei Südhessen