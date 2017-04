Einbrecher im Pfarramt Darmstädter Herweg

Pfungstadt: Einbrecher stehlen Tresor aus Zahnarztpraxis

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in die Räume. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer und brachen Schränke auf. Aus einer Geldkassette ließen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen und zudem entwendeten die Einbrecher drei Gitarren, bevor sie wieder das Weite suchten. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Kriminellen außerdem einen Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0.Dental-Zubehör sowie einen Tresor, in dem sich unter anderem Schlüssel und persönliche Unterlagen befanden, erbeuteten Kriminelle in der Zeit zwischen Karfreitag (14.04.), 11.30 Uhr und Samstag (15.04.), 13.30 Uhr bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der City-Passage. Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise zunächst Zutritt in die Praxisräume und konnten nach der Tat mit der Beute unerkannt flüchten. Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Schadens ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.



Meldungen der Polizei Südhessen