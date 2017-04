Maintal: Schwarzer Audi A6 Avant gestohlen

Diebstahl aus Pkw

Der neun Jahre alte Kombi war in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und hatte noch einen Wert von etwa 15.000 Euro. Der Pkw und die amtlichen Kennzeichen (MKK-NP 920) wurden in den Fahndungsbestand der Polizei aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder verdächtige Beobachtungen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach In drei neuwertige BMW-Modelle drangen unbekannte Täter in Offenbach ein. Im Tatzeitraum von Donnerstag (13.04.) bis Samstag (15.04.) verschafften sich die Automarder in der Körnerstraße auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Wageninnern eines blauen BMW, M 3. In der Zeit von Freitag (14.04) bis Samstag (15.04.) waren die Diebe in der Tulpenhofstraße unterwegs. Hier schlugen sie in der Zeit zwischen 15 Uhr und 11 Uhr die Scheiben eines 5er- und 1er-BMW ein. Ihre Beute im Wert von etwa 13.500 Euro: Lenkräder samt Airbag, Navigationssysteme (Festeinbau)und weitere Bedienelemente. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

