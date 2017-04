Mordverdächtiges Paar wird dem Richter vorgeführt

Das Paar ist dringend tatverdächtig, am Freitagnachmittag (24.3.2017) eine 81 Jahre alte Frau in ihrer Dieburger Wohnung getötet zu haben. Die Ermittlungen, auch zum Motiv der Beschuldigten, dauern an.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen