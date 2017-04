Motorrad umgefahren und geflüchtet

Er wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise bitte an die Wache in Gelnhausen (06051 827-0).

Mauer beschädigt

Eine Mauer in der Palaisstraße in Meerholz hat ein Unbekannter am Sonntag, zwischen 12 und 14 Uhr, beschädigt. Ohne sich um den geschätzten Schaden von 600 Euro zu kümmern, war der Verursacher mit seinem Fahrzeug abgehauen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet daher um Zeugenhinweise (06051

827-0).

Originalmeldungen der Polizei Südosthessen