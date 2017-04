Groß-Umstadt: Zwei Autos und ein Baum brennen

Gegen 06.00 Uhr hatte auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes im Kappesgärtenweg ein Auto gebrannt. Gegen 06.40 Uhr wurde in der Beethovenstraße in Klein-Umstadt der Brand eines Baumes gemeldet. Weiterhin hatte auch ein nur wenige Meter entfernt geparktes Auto Feuer gefangen. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren konnten die Brände gelöscht werden bevor größerer Schaden entstand. Die Schadenssumme beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.500,- Euro. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler gehen in allen drei Fällen von Brandstiftung aus und prüfen eine Tatzusammenhang. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Hessen