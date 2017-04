Verdacht auf Sexualdelikt im Bereich Main-Kinzig - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südosthessen

Maintal Sonntag, 09.04.2017 - 16:46 Uhr

Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Sachverhalts, der sich am frühen Samstagmorgen an den Mainwiesen, südlich der Uferstraße in Maintal, ereignet hatte. Gegen 08.03 Uhr meldete sich über Notruf eine 29-Jährige aus Maintal bei der Polizeistation.