Schneller Fahndungserfolg: Polizei fasst "Zebrastreifenmaler"

Nach Bekanntwerden der Farbschmierereien in der Siemensstraße und in der Urberacher Straße ergab sich rasch ein Tatverdacht gegen einen 22 Jahre alten Mann aus Eppertshausen. Im Rahmen seiner Vernehmung am Mittwoch (05.04.) hat der junge Mann den Beamten gegenüber die Taten eingeräumt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Amtsanmaßung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen