Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Unfallbeteiligter Radfahrer abgehauen

Gegen 17.30 Uhr hatten Unbekannte an einem Badezimmerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße (30er-Hausnummern) gehebelt. Noch während die Täter am Werkeln waren, war eine Bewohnerin durch Geräusche aufmerksam geworden. Durch ihr spontanes lautes Aufschreien erschraken die Ganoven offensichtlich, dass sie kurzerhand die Flucht antraten. Eine Täterbeschreibung liegt allerdings nicht vor. Die Frau hatte aber zwei Personen wahrgenommen, die sich unterhielten. Weitere Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, die unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen ist.

Hanau. Ein Radfahrer, der am Montag, gegen 17.45 Uhr, in einen Unfall an der Einmündung Eugen-Kaiser-Straße/Rückertstraße verwickelt war, flüchtete in Richtung Kinzigbrücke. Der etwa 30-jährige Velo-Fahrer kam von der nicht vorfahrtsberechtigten Rückerststraße angefahren und war beim Queren der Eugen-Kaiser-Straße mit einer Autofahrerin kollidiert. Die 32-Jährige Ford-Fahrerin und der Biker, der sich offensichtlich leicht verletzt hatte, unterhielten sich anschließend noch - allerdings fuhr er dann weiter, ohne seine Personalien auszutauschen und sich um den geschätzten 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Ein anderer Radler verfolgte ihn daraufhin, verlor ihn aber dann aus den Augen. Der Flüchtige, der auffallend lockige Haare hatte, die zu einem Zopf gebunden waren, wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Drei Autos verkratzt

Hanau. Drei Autos wurden in der Nacht zum Samstag in der Doorner Straße von Unbekannten beschädigt. Die Täter verkratzten eine Mercedes A-Klasse, einen 5er BMW sowie einen Skoda-Kombi. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wache in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

Nur kurz Einkaufen gewesen

Großkrotzenburg. Nur kurz beim Einkaufen gewesen - und schon war der Volkswagen einer 66-Jährigen beschädigt. Die Frau hatte ihren grauen Sportsvan am Montag, 9 Uhr, auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Max-Planck-Straße geparkt. Nach einer halben Stunde Abwesenheit, stellte sie fest, dass der VW an der hinteren rechten Tür sowie am Radkasten beschädigt war. Der Verursacher hatte sich, ohne um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, bereits aus dem Staub gemacht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Großauheim (06181 9597-0).

Originalmeldung der Polizei Südosthessen