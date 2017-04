Zwei Unbekannte überfallen Rentner in Hanau

Auto überschlagen

Ein Täter hielt ihm den Mund zu und boxte ihm in die Genitalien, während der Komplize die Geldbörse aus der Gesäßtasche klaute. Bei den Ganoven soll es sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren handeln. Ein Täter hatte schwarze, kurze Haare und trug einen weißen Rolli. Der Komplize trug eine bunte Jacke und hatte ebenfalls einen Kurzhaarschnitt und schwarzes Haar. Die Räuber verschwanden in Richtung Daimlerstraße. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Kripo sucht Zeugen, die sich bitte unter 06181/100-123 melden.

Gelnhausen. Überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer dürfte unfallursächlich für einen Fahrzeugüberschlag am frühen Samstagmorgen gewesen sein. Um 03.37 Uhr geriet ein 48-jähriger Fahrzeuglenker aus Gelnhausen innerorts auf der Gelnhäuser Straße in Fahrtrichtung Meerholz in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei überschlug sich die 5er Limousine und prallte ca. 50 Meter weiter in drei geparkte Autos. Der Fahrer und seine 20- und 35-jährigen Insassen wurden verletzt. Die Feuerwehr musste die Verletzten aus dem auf der Seite zum Liegen gekommenen Fahrzeug befreien. Es entstand Sachschaden über 35.000,-EUR.

Originalmeldung der Polizei Südosthessen