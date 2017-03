Groß-Zimmern: Einbrecher lassen neuwertige Leiter zurück

Die Leiter, Stabilomat Profiline, hat eine Treppenfunktion und eine Arbeitshöhe von über neun Metern. Auf der Leiter ist ein Aufkleber vom "Bauhaus". Sie wurde am letzten Wochenende (25. - 27.3.2017) für einen Einbruch in einem Einkaufsmarkt in der Röntgenstraße (wir haben berichtet) benutzt.

Hinweise bitte an das K 21/ 22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 9690 geben.



Originalmeldung der Polizei