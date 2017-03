Offenbach: Mann durch Messerstiche verletzt

Passanten fanden den 34-Jährigen gegen 1.20 Uhr auf der Unteren Grenzstraße nahe dem dortigen P&R-Parkplatz am Güterbahnhof; auf dem Parkplatz könnte sich laut ersten Erkenntnissen das Tatgeschehen abgespielt haben. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert; zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die vor 1.20 Uhr Personen oder Auffälligkeiten auf dem P&R-Parkplatz bemerkt haben oder sonst Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Offenbach (069 8098-1234). Weitere Auskünfte in dieser Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach (069 8057-4500).

Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen