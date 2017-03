Krawalle in Hanau: Polizei nimmt mutmaßlichen Haupttäter fest

Er steht im Verdacht steht, maßgeblich beteiligt gewesen zu sein.

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag letzter Woche vor einer Gaststätte in der Innenstadt ein 38 Jahre alter Mann so schwer verletzt, dass bei ihm bleibende Augenschäden zu befürchten sind. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun, ob es sich bei dem Festgenommenen um den seither gesuchten Haupttäter handelt. Gegen den 19-jähriger Hanauer liegt ein Haftbefehl in anderer Sache vor; er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Der 19-jährige Hanauer soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Strafrichter vorgeführt werden.