Ehemann soll sie angezündet haben: Frau stirbt an Brandverletzungen

Hanau

Hanau Mittwoch, 29.03.2017 - 15:29 Uhr

Die am vergangenen Mittwoch in Hanau schwer verletzte 52 Jahre alte Frau ist heute in einer Spezialklinik für Brandverletzungen gestorben.