Groß-Zimmern: Einbrecher kamen über das Dach

Polizei Hessen

Groß-Zimmern Dienstag, 28.03.2017 - 14:54 Uhr

Über das Dach waren Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend (25.03.2017) und Montagmorgen (27.03.2017) in einen Supermarkt in der Röntgenstraße in Groß-Zimmern gelangt.