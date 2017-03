Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

Transparent beschädigt Baukran

Der offensichtlich schwarze Wagen des noch Flüchtigen streifte zwischen 8 und 9.15 Uhr einen abgestellten silbernen VW Touran; anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite. Mögliche Zeugen der Karambolage melden sich bitte bei der Wache in Gelnhausen, Telefon 06051 827-0. 3.

Schlüchtern. Zumindest richtig schwindelfrei muss wohl derjenige gewesen sein, der in der Nacht zum vorletzten Samstag (18. März) am Krankenhausgelände auf den gut 50 Meter langen Ausleger eines großen Baukranes geklettert war. Anschließend brachte der Unbekannte an der Auslegerspitze ein großes buntes Transparent an, um dann wieder unerkannt zu verschwinden. Das Fatale an der wagemutig-leichtsinnigen Aktion: Das Transparent verfing sich in der Transportrolle der Stahlseile und legte damit den gesamten Betrieb der großen Hebemaschine lahm. Erst unter Zuhilfenahme eines herbeigeorderten Autokranes konnten die Monteure das mittlerweile zerrissene Anhängsel wieder entfernen; die Kosten für die gesamte Instandsetzung belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Um dem Verursacher des angerichteten Schadens auf die Spur zu kommen, bittet die Polizei im Rahmen der Ermittlungen mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich auf der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0) zu melden.

Taschen aus Kita geklaut

Hanau. Der alte Spruch "Gelegenheit macht Diebe" wurde am Montagmittag in der Gärtnerstraße wieder einmal bestätigt. Dort hatten zwischen 12 und 13 Uhr unbekannte Langfinger an einem Kindergarten ein gekipptes Fenster erspäht und wohl sofort die Gunst des Augenblicks genutzt, um in die Kita einzusteigen. Drinnen schnappten sich die Diebe unbemerkt mehrere Taschen der Erzieherinnen und suchten damit das Weite. Wer etwas von dem Diebstahl oder den Tätern mitbekommen hat, wendet sich bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

