81-Jährige in Dieburg erstochen: Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Rund um den mittelbaren Tatortbereich im Wohngebiet sowohl in Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, am Bahnhof inklusive der Innenstadt Dieburg und Groß-Zimmern werden Plakate verteilt. Die Spurensuche am nahegelegenen Freizeitzentrum und im Wolfgangsee ist am Morgen gegen 10 Uhr durch Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei fortgesetzt worden.

Die Soko "Erle" hat unter der 06151/ 969-4101 ein Hinweistelefon rund um die Uhr geschaltet. Auch unter der Email: soko.erle.ppsh@polizei.hessen.de können jederzeit Hinweise gemeldet werden. Polizei Südhessen