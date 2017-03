Tankstelle in Offenbach überfallen

BMW aufgebrochen - Egelsbach

Er war mit einer Schusswaffe bewaffnet und flüchtete, nachdem er sich einen Teil der Tageseinnahmen aushändigen ließ, zu Fuß, in unbekannte Richtung. Die 42-jährige Angestellte der Tankstelle kam mit dem Schrecken davon. Der Täter wurde als zirka 175 cm groß und schlank beschrieben, er wäre ungefähr 20 Jahre alt und sei mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen, darunter habe er einen braunen Kapuzenpulli getragen. Maskiert wäre er mit einer Skimaske und einem Schal gewesen, außerdem trug er bei der Tatausführung Handschuhe. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.. Unbekannte Diebe richteten in der Nacht zum Samstag einen Schaden von mehreren Tausend Euro an, als sie einen weißen BMW X 5 in Egelsbach auf der Straße "Auf der Höhe" aufbrachen. Sie zerstörten ein Fenster des Fahrzeuges und gelangten so in den Innenraum, wo das Lenkrad mit Airbag und das fest installierte Navigationssystem fachgerecht ausgebaut und entwendet wurden. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem PKW-Aufbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.





Meldungen der Polizei Südosthessen