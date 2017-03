Ehefrau nach mutmaßlichem Angriff weiter in Lebensgefahr

Nach einem häuslichen Streit war die Polizei am Dienstagabend in die Wohnung des Paares gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, kümmerten sich bereits ein Notarzt und Rettungssanitäter um die schwer verletzte Frau. Sie wurde in eine Spezialklinik gebracht. Gegen den 48-jährigen Ehemann sei Haftbefehl erlassen worden. Er stehe unter dringendem Tatverdacht. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung, sagte Mies. dpa