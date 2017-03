Yannick Nabroth noch immer verschwunden

Yannik ist 1,78 Meter groß,

schlank,

hat dunkelblonde, kurze Haare

und wird als zurückhaltend beschrieben.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer Blue-Jeans,

einer grauen Winterjacke

und einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet.

Auffallend sind seine knallroten Adidas-Sneaker.

Die Kriminalpolizei Hanau sucht bereits seit Donnerstag, dem 2. März 2017 nach dem 18-jährigen aus Rodenbach und bittet die Bevölkerung abermals um Mithilfe.Die Ermittler haben seither alle bekannten Kontaktadressen überprüft und keine neuen Hinweise erhalten. Deshalb wenden sie sich erneut an die Öffentlichkeit. Hinweise zum Verschwundenen oder seinem Aufenthalt melden Sie bitte an die Kriminalpolizei in Hanau unter 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizei Südosthessen