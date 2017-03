Weiterstadt: Kofferraum voll mit neuen Schuhen - Vier Männer in Haft

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei einem der Insassen ein im Jahr 2015 nach einem Einbruch in Dieburg entwendetes Mobiltelefon und entdeckten zudem im Kofferraum des Fahrzeugs 39 Paar neuwertige Schuhe. Das aus Rumänien stammende Quartett ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet verstrickte sich bei den Angaben zur Herkunft der Schuhe in Widersprüche und wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. Die vier Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der die Personen anschließend wegen Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei in Haft schickte. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Schuhe, dauern derweil an.

Polizei Südhessen