Überfall auf Einkaufsmarkt in Offenbach Bieber

Die beiden Täter hatten sich zunächst in die "Kassenschlange" der TEGUT Filiale in der Aschaffenburger Straße gestellt und einen Einkauf vorgetäuscht. Unvermittelt sprühte dann ein Täter der Kassiererin Pfefferspray in das Gesicht. Beide flüchteten sofort vom Tatort, bevor sie Geld aus der Kasse entnehmen konnten. Die beiden flüchtigen Jugendlichen sollen ca. 170 cm groß sein und osteuropäisch bzw. nordafrikanisch aussehen. Am Tag zuvor hatten zwei Täter in gleicher Weise bereits die Kassiererin eines EDEKA Marktes in Bieber überfallen und Geld geraubt.Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 entgegen.

Brand in Offenbacher Geschäft - Person leicht verletzt

Im Erdgeschoss eines Wohn-/Geschäftshauses in der Andreastraße, brach in der Nacht zum Samstag, gegen 01:00 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache, ein Brand aus. Durch das Feuer im betroffenen "Multiproduktgeschäft" (Elektroartikel, Möbel etc.) wurde das Inventar zerstört und auch Schaufenster und Türen stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dem Feuer soll nach bislang unbestätigten Angaben ein Knallgeräusch vorausgegangen sein. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen in dem Geschäft. Eine Anwohnerin aus den oberen Gebäudeetagen wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur medizinischen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 entgegen.



Verkehrsunfall mit Schwerverletztem in Grebenhain, B 276

In der Nacht zum Samstag, um 04:24 Uhr, "verunglückte" ein Pkw Audi auf der Strecke von Hartmannshain nach Völzberg schwer. Das Fahrzeug kam bei Km 1.200, in Höhe eines Waldstückes, in einer Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache und vermutlich ohne Fremdbeteiligung, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Es fuhr in einen Graben, kollidierte mit mehreren Bäumen und wurde im weiteren Verlauf durch den Kontakt mit einem Wasserdurchlauf aus Beton auf das Dach gedreht. Das Auto rutschte auf dem Dach noch ca. 100 Meter weiter und kam dann zum Stehen. Die beiden 21 jährigen männlichen Insassen aus Birstein wurden durch den Unfall schwerverletzt, waren aber ansprechbar. Sie wurden zur ärztlichen Behandlung Krankenhäusern im Umland zugeführt. Bedingt durch die Bergungsarbeiten war die Strecke bis ungefähr 06:40 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 50.000.- Euro geschätzt.

