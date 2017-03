Arbeiter stürzt von Autobahnbrücke bei Weiterstadt

Nach ersten Ermittlungen arbeitete der 49 Jahre alte Mann einer Gerüstbaufirma aus Baden-Württemberg gegen 16.20 Uhr auf dem Gerüst an der Baustelle der Brücke der L 3113 über die A5.Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte er ca. 5 m in die Tiefe auf einen abgesperrten Teil der Autobahn in Fahrtrichtung Süden. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.Teile der Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen waren während der Bergungs- und Rettungsarbeiten, die Fahrbahn Richtung Süden für die Landung des Rettungshubschraubers, voll gesperrt. Dadurch dass keine Rettungsgasse gebildet wurde, verzögerte sich die Anfahrt der Rettungsdienste.Derzeit ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden wieder freigegeben. Aufgrund von Schaulustigen hat sich aber auch hier ein Stau gebildet.

Polizei Südhessen