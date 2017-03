Berauscht auf der Autobahn - über 30.000 Euro unterm Sitz

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem eine Kleinstmenge Marihuana bei dem Mann. Unter dem Sitz des 28 Jahre alten Beifahrers entdeckten die Fahnder über 30.000 Euro Bargeld. Der gesamte Betrag wurde wegen Verdachts der Geldwäsche von der Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Wegen Verdachts auf den vorherigen Konsum von Drogen, musste sich der Wagenlenker außerdem einer Blutentnahme unterziehen. Auf den Bremer warten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Pfungstadt: Festnahme nach Ladendiebstahl

Pfungstadt (ots) - Ein jugendliches Trio wurde am Freitagnachmittag (10.03.2017) gegen 13.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Eberstädter Straße erwischt. Ein mehrfach polizeibekannter 18-jähriger Frankfurter hatte Lebensmittel eingesteckt. Bei der Festnahme des Heranwachsenden wurde von der Polizei ein Einhandmesser sichergestellt. Er wurde am vergangenen Samstag (11.03.2017) auf Antrag der Staatsanwaltschat Darmstadt dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein 14-jähriger Mittäter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Einem weiteren 18-jährigen Tatverdächtigen gelang die Flucht. Nach ihm wird gefahndet. Ob die drei jungen Männer für weitere Straftaten in Betracht kommen könnten, werden weitere polizeiliche Ermittlungen ergeben.



Meldungen der Polizei Südhessen