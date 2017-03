Zeugen nach Unfallflucht gesucht / Blauer Kleinwagen fährt weg

Gegen 8.30 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein blauer Kleinwagen an dem Opel vorbei und kollidierte dabei mit dem Außenspiegel. Der bislang noch unbekannte Fahrer des Kleinwagens flüchtete anschließend. An dem geparkten Opel entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.Der fliehende Kleinwagen soll laut Zeugenhinweisen ein Darmstädter Nummernschild gehabt haben. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der der Polizeistation in Griesheim in Verbindung zu setzen (06155/8385-0).

Meldung der Polizei Südhessen