Einbruch in Darmstädter Autowerkstatt - Wer hat etwas beobachtet?

Auf frischer Tat ertappt/ Polizei nimmt Einbrecher fest

Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle / Polizei sucht Zeugen

Hier durchforsteten sie anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten neben Nahrungsmitteln auch zwei Kompletträdersätze sowie hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.Gewaltsam versuchten zwei Täter am Sonntag (12.03.2017) in eine Bäckerei in der Heidelberger Straße einzudringen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Duo gegen 23.50 Uhr bei ihrem Vorgehen und alarmierte die Polizei. Die beiden 64 und 47 Jahre alten Männer, die aus Frankfurt und Darmstadt stammen, konnten durch eine sofort herbeigeeilte Streife in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt.Die Täter kamen über Nacht in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Südhessen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 47-jährige im Laufe des Montagnachmittags einer Haftrichterin bei dem Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Der 64-jährige Komplize kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.Ein bislang noch unbekannter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag (12.03.) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 16.30 Uhr wurden die Beamten auf zwei Motorräder aufmerksam, die mit hoher Geschwindigkeit über die Landgraf-Georg-Straße in Richtung Innenstadt fuhren. Ein Fahrer, der kurzzeitig nur auf dem Hinterrad unterwegs war, gab bei Erblicken der Streife Gas und floh in Richtung Schlossgraben.Seine Flucht ging anschließend weiter in die Alexanderstraße, wo er mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und über rote Ampeln fuhr. In der Pützerstraße verloren die Polizisten den Fliehenden aus den Augen. Bei dem Zweirad soll es sich um eine dunkle Rennmaschine mit Darmstädter Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, denen das Krad aufgefallen ist oder auch von ihm gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden (06151/969-3610).





Meldungen der Polizei Südhessen