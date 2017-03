Vermisst: Wo ist Burkhard Friedrich Heimrich?

75-Jähriger braucht dringend ärztliche Hilfe

Montag, 06.03.2017 - 17:06 Uhr

Die Kriminalpolizei Offenbach sucht aktuell nach dem 75 Jahre alten Burkhard Friedrich Heimrich aus Langen. Der Vermisste wurde zuletzt am Montag, gegen 10.30 Uhr, am Kiosk in der Fahrgasse 23 in Langen gesehen.