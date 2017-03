Seligenstadt: Spezialkräfte nehmen "Mann am Fenster" fest

Polizei Südosthessen

Seligenstadt Samstag, 04.03.2017 - 17:24 Uhr

Am Samstag, gegen 11.30 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 59-jähriger Mann nur spärlich bekleidet am Fenster seiner Wohnung in Seligenstadt stünde und die Passanten anpöbele.