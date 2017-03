Diebe stehlen Gitarren aus Hanauer Kita

Zwei dieser Zupfinstrumente befinden sich derzeit in der Hand von Dieben, die in der Nacht zum Donnerstag in das Gebäude eindrangen und alle Räume durchstöberten. Ob sie neben den beiden Gitarren noch andere Sachen einsackten, muss noch abschließend geklärt werden.

Mit einer Gitarre durch die Nacht zu laufen, ist recht auffällig - das meint die Polizei und bittet Zeugen oder sonstige Hinweisgeber um Anruf bei der Hanauer Kripo (06181 100-123).

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 10. KW 2017

Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2015 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Blitz-Marathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

06.03.2017 Gemarkung Rodgau, L 3097 Gemarkung Nidderau, L 3347 Gemarkung Obertshausen, L 3117

07.03.2017 Gemarkung Langen, B 44 Gemarkung Langenselbold, L 3009 Hanau-Wolfgang, In den Tannen

08.03.2017 Gemarkung Offenbach, B 448

09.03.2017 Gemarkung Erlensee, K 854 Gemarkung Dreieich, L 3317

10.03.2017 Obertshausen, Rembrücker Weg

Fahrraddiebstahl schief gegangen

Hanau. Etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, ungepflegtes Äußeres - diese Täterbeschreibung erhielt die Polizei von einem Fahrradbesitzer, der am Donnerstagnachmittag sein Velo gegen einen Dieb verteidigen musste. Der unbekannte Mann hatte sich gegen 15.20 Uhr im Bereich des Kurt-Blaum-Platzes einfach auf das dort abgestellte Fahrrad gesetzt und wollte gerade damit wegfahren, als sein Treiben bemerkt wurde. Der Eigner des Rades schnappte sich den Ganoven und holte ihn von dessen avisierten Beutestück; allerdings konnte sich der Geschnappte schnell wieder aufrappeln und zu Fuß das Weite suchen. Die ganze Aktion könnte Passanten oder Autofahrern aufgefallen sein.

Hinweise auf den geflüchteten Dieb bitte an die Wache am Freiheitsplatz (06181 100-611).

Spiegel geklaut

Großkrotzenburg. Recht wenig "Rücksicht" kann derzeit der Besitzer eines Mercedes aus Großkrotzenburg nehmen. Seit Donnerstagmorgen ist für ihn ein Blick nach hinten nur noch über den Innenspiegel seines Wagens möglich. Unbekannte Diebe hatten in der Nacht zuvor beide Außensiegel seiner auf der Bahnhofstraße abgestellten E-Klasse abmontiert.

Wer die kriminellen Schrauber bei ihrer Aktion an dem blauen Auto bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Wache in Großauheim (06181 9597-0).

Transporter und Sprit geklaut

Maintal-Hochstadt und -Dörnigheim. Einen grauen Mercedes Viano schnappten sich unbekannte Autodiebe vermutlich in der Nacht zum Donnerstag von seinem Abstellplatz am Bücherweg. Abgestellt wurde der Transporter gegen 13.30 Uhr; sein Fehlen stellte man am folgenden Vormittag, gegen 10 Uhr, fest. Der Wagen trägt Darmstädter Kennzeichen mit der Zahl 1100. Dass sich in dem geklauten Mercedes auch der Sprit befindet, den unbekannte Diebe aus dem aufgeknackten Tank einer geparkten Sattelzugmaschine klauten, hält die Polizei für wenig wahrscheinlich. Der Laster stand am Spitzen Sand in Dörnigheim und wurde dort zwischen Sonntag und Donnerstagvormittag von den Langfingern angegangen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise an die Kripo Hanau (06181 100-123) oder die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0).

