Babenhausen: Zwei Autowerkstätten im Visier von Kriminellen

Gegen 07.00 Uhr am Mittwochmorgen bemerkten Zeugen Einbruchsspuren an einem Fenster. Nach ersten Erkenntnissen misslang es den Tätern einzubrechen. Der Tatzeitraum reicht bis circa 12 Uhr am Vortag zurück. In einer benachbarten Autowerkstatt hatten sie dann schließlich Erfolg.Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Anwesens. Mehrere Schränke durchforsteten die bislang unbekannten Täter und erbeuteten so ein Sparschwein mit Geld sowie drei Autobatterien im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden beider Autowerkstätte beläuft sich insgesamt auf circa 1600 Euro. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Polizei Südhessen