Versuchte Entsorgung von Schwermetall in Dieburg

Bereits am Vortag hatten die Vier mehrere Behältnisse mit dem Metall zum Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebs gebracht und wollten diese dort verkaufen. Da die nötigen Unterlagen für den Abfall aber nicht vorlagen und das Quartett sich nicht ausweisen wollte, wurde ein Termin für Mittwoch geplant und die Polizei eingeschaltet. Diese konnte dann gegen 8.45 Uhr am nächsten Morgen vor Ort zwei der gemeldeten Personen festnehmen. Die beiden anderen wurden kurz darauf in einem Kleinlaster gestoppt.

Es war zunächst nicht klar, ob von dem Schwermetall, bei dem es sich um Zirconium handelt, eine Gefahr ausgeht. Deshalb wurden die Wehren aus Groß-Umstadt und Eppertshausen für mehrere Messungen hinzugezogen. Diese verliefen alle negativ. Auch das Regierungspräsidium Darmstadt sowie die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Wie die vier Festgenommenen, die zwischen 20 und 26 Jahre alt sind und aus Nordrhein-Westfalen stammen, in den Besitz des Zirconiums kamen, muss noch ermittelt werden. Sie müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren unter anderem wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen strafrechtlich verantworten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südhessen