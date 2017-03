Die Kriminellen hebelten nach ersten Erkenntnissen die Seiteneingangstür auf und gelangten so in den Geschäftsraum der Bäckerei. Hier entwendeten sie anschließend einen Würfeltresor, der in einem Schrank abgestellt war. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südhessen