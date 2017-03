Zivilfahnder nehmen in Dieburg betrunkenen 18-Jährigen fest

Der Heranwachsende war den Beamten aufgrund seines Verhaltens im Festzelt am Marktplatz aufgefallen. Zunächst wurde vermutet, dass er es auf die Wertgegenstände der Feiernden abgesehen habe. Eine Gruppe Frauen, denen sich der 18-Jährige zuvor genähert hatte, gab gegenüber den Polizisten aber an, von ihm unsittlich berührt worden zu sein. Die Zivilfahnder nahmen den Mann, der in Dieburg wohnt, anschließend vorläufig fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Zwecks Blutentnahme kam er mit auf die Wache. In einem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südhessen