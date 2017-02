Mühltal/Nieder-Ramstadt: Von Lkw erfasst - Pkw-Fahrerin stirbt an Unfallstelle

Polizei Südhessen

Mühltal Dienstag, 28.02.2017 - 18:04 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag (28.02.) gegen 16.00 Uhr auf der Bundesstraße 426, in Höhe des Abzweigs "Waschenbach".