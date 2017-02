Jugendlicher belästigt zwei Frauen in Langenselbold

Im ersten Fall belästigte der Unbekannte eine 65 Jahre alte Frau, die auf dem Nachhauseweg war. Dabei griff er ihr mehrmals an die Brust und zwischen die Beine. Erst als die Langenselbolderin zu Hause angekommen war, ließ er von ihr ab. Gegen 19.10 Uhr wurde eine 40 Jahre alte Ronneburgerin am Schlosspark auf dem Weg zu ihrem Auto von vermutlich dem gleichen Unbekannten angesprochen und zu eindeutigen sexuellen Handlungen aufgefordert. Als sie dies ablehnte, fasste er auch ihr in den Schritt und an die Brust. Die Besatzung eines Rettungswagens wurde schließlich auf das Geschehen aufmerksam und kam der 40-Jährigen zu Hilfe. Der als deutsch beschriebene Täter war 1,65 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat braune Haare und trug eine dunkle Brille mit markantem Gestell. Beiden Frauen fiel auf, dass der Täter einen Sombrero-Hut trug; daher könnte er anschließend Gast einer Faschingsparty in der Herrenscheune gewesen ein.

Die Polizei bittet Zeugen und vor allem Partygäste, denen eine solche Person aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Geldbörse geraubt

Hanau. Mit rund 40 Euro Bargeld und Ausweispapieren sind am Montagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs zwei Straßenräuber unerkannt entkommen. Gegen 19.15 Uhr wollte ein 52 Jahre alter Mann seine Haustür aufschließen, als er von hinten umklammert wurde. Als sich der Hanauer zur Wehr setzte, kam ein Komplize hinzu und griff nach der Geldbörse des Mannes. Mit ihrer Beute rannten die beiden Ganoven davon. Sie waren etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und komplett dunkel gekleidet. Die Fahndung nach den Räubern blieb bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo Hanau zu wenden.

Drei Autos in einer Hofeinfahrt aufgebrochen

Hanau. Gleich drei Autos in ein und derselben Hofeinfahrt haben Unbekannte in der Nacht zu Montag in der Menzelstraße geknackt. In einem Fall dürften die Diebe ein Navigationsgerät eingesteckt haben; in allen anderen Fällen steht die Beute noch nicht fest.

Wer in der Nacht zu Montag im Bereich der 40er-Hausnummern entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo Hanau zu wenden.

Auto prallte gegen Bus

Hanau. Noch unklar ist, warum ein BMW-Fahrer am Montagnachmittag in der Auheimer Straße offensichtlich ungebremst auf einen an der Haltstelle stehenden Linienbus aufgefahren war. Gegen 17.15 Uhr war der 28-jährige BMW-Lenker auf der rechten Spur der Auheimer Straße unterwegs, als er gegen den Bus prallte; weder der Rodgauer 1er-Lenker noch der 39-jährige Busfahrer sowie zwei seiner Kollegen erlitten offenbar Blessuren. In dem BMW lösten durch den heftigen Anstoß alle Airbags aus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von gut 35.000 Euro. Für die Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu einer Vollsperrung der Straße.

23-Jähriger demoliert Polizeiwagen

Langenselbold. Vermutlich aus Wut, weil er kurz zuvor bei einer Faschingsparty rausgeflogen ist, hat ein 23 Jahre alter Mann aus Rodenbach in der Nacht zu Dienstag mehrmals gegen einen Streifenwagen der Stadtpolizei getreten und dabei einen Sachschaden von rund 1.800 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, soll der Mann kurz zuvor an die Theke in der Herrenscheune gepinkelt haben, weshalb er vom Sicherheitsdienst nach draußen begleitet wurde. Dort soll er dann mehrmals gegen den städtischen Polizeiwagen getreten haben. Als er von einer Streife angesprochen wurde, soll er dann auf die Beamten losgegangen sein. Diese brachten den Rodenbacher zwar unter Kontrolle, setzten hierzu aber Pfefferspray gegen den Angreifer ein. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er blieb zur Ausnüchterung den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

Wind deckt Dach ab

Niederdorfelden. Ein heftiger Wind hat am Montagabend in Niederdorfelden das Dach einer Werkshalle abgedeckt und dadurch einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Gegen 22.10 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass das Dach der Halle in der Gronauer Straße abgedeckt und rund 100 Meter weit geweht worden sei. Auch ein geparkter Wagen sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr beseitigte die Sturmschäden und sicherte lose Teile.

Beim Vorbeifahren roten Transporter touchiert

Offenbach. Ein unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 11.15 Uhr, in der Christian-Pleß-Straße vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 11 geparkten VW touchiert. An dem roten Transporter ist nun die linke Seite zerkratzt und eingedellt. Der Verursacher, an dessen Auto die rechte Seite samt Außenspiegel verschrammt sein dürfte, kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro und machte sich davon.

Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier (069 8098-5200) oder direkt bei den Fluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Einbruch am Rosenmontag

Offenbach. Einbrecher verschafften sich am Rosenmontag Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Dornbuschstraße; ob sie etwas entwendeten, ist noch nicht geklärt. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hebelten die Ganoven die Eingangstür auf und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume im ganzen Haus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 069 8098-1234 zu melden.

Streit eskalierte doch noch

Obertshausen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße, die sich am frühen Montagabend von Seligenstadt nach Obertshausen verlagerte und schließlich gegen 18.10 Uhr von einem verbalen in einen handfesten Streit mündete. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Jugendliche zunächst in Seligenstadt und gerieten dort am Busbahnhof mit einer Gruppe ebenfalls Jugendlicher aneinander. Das Einschreiten von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes habe ein Eskalieren jedoch verhindert. Dann fuhren die Beteiligten mit dem Bus der Linie 85 zum Bahnhof nach Obertshausen. Während der Fahrt wurden wohl über Handy weitere Jugendliche zum Bahnhof "bestellt". Als die Polizei alarmiert wurde, sollen sich nahezu 40 Personen vor einem Imbissrestaurant versammelt haben; mehrere Personen wurden durch Schläge leicht verletzt. Einem 19-Jährigen aus Obertshausen wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 15-Jährigen sowie vier weitere Verdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer verursachte den hohen Unfallschaden? - Zeugen gesucht

Dreieich-Sprendlingen. Anwohner oder Passanten der Oisterwijker Straße könnten am Sonntag einen Schlag gehört oder etwas gesehen haben. Zwischen 1 und 14.45 Uhr hatte in Höhe der Hausnummer 39 ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten BMW gerammt. An dem schwarzen X 3 ist nun die linke Seite zerkratzt und eingedrückt. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 5.000 Euro und fuhr davon.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Isenburger Wache (06102 2902-0) oder besser noch direkt an die Fluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Dreieich/Buchschlag. Noch unklar ist, ob und was Einbrecher am Montag aus zwei Einfamilienhäusern mitgenommen haben. Im Breitseeweg hatten die Täter zwischen 10.30 und 19.45 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und anschließend alle Schränke und Behältnisse durchwühlt. Zwischen 14.30 und 19.45 Uhr waren die Diebe nach dem Einstieg durch ein aufgebrochenes Fenster in einem Haus am Buchweg zugange.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Nur eine halbe Stunde geparkt

Seligenstadt. Innerhalb einer halbstündigen Parkdauer ereignete sich am Montagabend in der Bahnhofstraße eine Unfallflucht. Zwischen 20.30 und 21 Uhr wurde ein in Höhe der Hausnummer 40 abgestellter BMW von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. An dem blauen 1er ist nun die vordere rechte Seite eingedrückt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06108 8930-0.

Mutmaßlicher Randalierer wird von Zeugen festgehalten

Rodgau/Jügesheim. Am Rosenmontag wurde durch Zeugen ein mutmaßlicher Randalierer gestellt, der zuvor mehrere Autos beschädigt haben soll. Gegen 15.30 Uhr meldeten Zeugen in der Gustav-Heinemann-Straße einen offenbar betrunkenen jungen Mann, der gerade dabei sei, an mehreren geparkten Fahrzeugen die Scheibenwischer abzureißen. Außerdem habe er soeben einen Holzstamm auf das Dach eines parkenden Autos geworfen. Noch während sich die Polizei auf der Anfahrt befand, hielten Passanten einen 24-jährigen Rodgauer fest, den sie im Anschluss an die Streife übergaben. Dieser muss nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen.

Achtung - Betrüger geben sich am Telefon als Kriminalbeamte aus!

Rodgau. Die Masche ist nicht ganz neu, dafür hoch aktuell: Mehrere Bürger aus Rodgau haben am Montag und Dienstag den Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten aus Wiesbaden erhalten, der sie aufforderte, ihr Geld ins Ausland zu transferieren. Ganz besonders fies: Im Display der angerufenen erscheint die Rufnummer "06106 - 110" und soll so suggerieren, dass tatsächlich ein Beamter anrufe. Das "echte" Polizeipräsidium Südosthessen warnt daher dringend davor, auf die hinterhältige Masche der Betrüger hereinzufallen. Demzufolge geben die Ganoven vor, dass nach der Festnahme zweier Diebe ein dritter Komplize auf der Flucht sei. Man habe nun Hinweise darauf, dass in den nächsten Tagen bei dem Angerufenen eingebrochen würde. Die Betrüger bitten die Geschädigten, Geld von ihrem Konto abzuheben und zu einem Finanzdienstleister zu bringen, wo es dann ins "sichere Ausland" transferiert würde. "Das ist natürlich Humbug", warnt Stefan Hausner vom Betrugskommissariat der Offenbacher Polizei. Bislang ist uns kein Fall bekannt, wo der Trick tatsächlich funktioniert hat. Meistens haben die Angerufenen richtig reagiert und das Gespräch abgebrochen. Gleichwohl raten die Ermittler zu besonderer Vorsicht:

Notieren Sie sich Namen und Dienststelle der angeblichen Polizisten und rufen Sie selbst dort an.

Die Nummer der Dienststelle sollte man sich aber nicht von dem Anrufer geben lassen, sondern selbst aus dem Internet oder dem Telefonbuch heraussuchen.

Brechen Sie im Zweifel das Gespräch ab und verständigen selbst die Polizei über die Rufnummer 110 oder die Amtsleitung, die Sie kennen.

Die Polizei stellt niemals "vorsorglich" Geld sicher.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen