17-Jähriger am Hanauer Krawallgraben überfallen

Der nicht näher beschriebene Mann und ein Komplize waren dem 17-Jährigen gefolgt und hatten ihn gegen 18 Uhr gestoppt. Während einer den jungen Mann umklammerte und den Mund zuhielt, schnappte sich der andere Halunke das Handy des Überfallenen; dann rannten die beiden Straßenräuber in Richtung Hauptbahnhof davon. Einer wird als 1,80 Meter groß mit dunklen, seitlich kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Mantel.

Die Kripo (06181 100-123) ermittelt bereits und fragt nach Zeugen, die das Ganze beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können.

Zweimal tagsüber, einmal nachts

Hanau. Die Hanauer Kripo hat derzeit drei Einbrüche zu bearbeiten, die sich über das Wochenende verteilt ereigneten. Bereits am Samstag wurde zwischen 17.30 und 23 Uhr an der Chemnitzer Straße ein gekipptes Badfester von Unbekannten aufgedrückt und anschließend aus der Wohnung der vorgefundene Schmuck geklaut. Am Sonntag überquerten Diebe zwischen 17.45 und 21 Uhr wohl zuerst den jüdischen Friedhof, um an ein Haus in der Jahnstraße zu gelangen. Dort kletterten sie bis zum Hochparterre empor und drangen über den Balkon in eine Wohnung ein, aus der sie etwas Bargeld mitnahmen. Entgegen der genannten Arbeitsweise nutzten in der Nacht zum Montag unbekannte Täter die Dunkelheit, um in ein Einfamilienhaus an der Platanenstraße einzusteigen. Just als sie gegen 3 Uhr an einem Fliegengitter herumhebelten, wurden sie vom Eigentümer des Hauses bemerkt und suchten sofort das Weite.

In allen drei Fällen sucht die Polizei nicht nur die Täter, sondern auch mögliche Zeugen, die sich bitte auf dem Hinweistelefon 06181 100-123 melden.

Unfallflucht auf der Altenhaßlauer Straße

Linsengericht-Geislitz. Auf gut 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Altenhaßlauer Straße anrichtete. Der vermutlich helle Wagen des noch Flüchtigen streifte zwischen 15 und 17.30 Uhr einen in Höhe der Nummer 21 abgestellten schwarzen Alfa-Romeo; anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite.

Mögliche Zeugen der Karambolage melden sich bitte bei der Wache in Gelnhausen, Telefon 06051 827-0.

Nachtschwester vertreibt Einbrecher.

Steinau. Das wachsame Auge der Nachtschwester erblickte am späten Sonntagabend zwei Ganoven, die wohl gerade eine Balkontür aufhebeln wollten. So geschehen gegen 23.20 Uhr am Seniorenwohnheim an der Straße "Am Viehhof", wo die beiden Kerle bereits mit einer Leiter bis zu den Freisitzen hochgeklettert waren. Als sie sich dann aber von der diensthabenden Aufsicht ertappt und angesprochen wurden, suchten sie Hals über Kopf das Weite.

Wer sie beim leisen Auf- oder hektischen Abstieg gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Schüchtern (06661 9610-0).

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen