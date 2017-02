Unfall in Offenbach verursacht und abgehauen

Als er verbotswidrig nach links in die Geleitsstraße einfuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte in Höhe der Hausnummer 61 zwei geparkte Fahrzeuge erheblich.An dem silbernen Toyota und dem schwarzen BMW entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Dem verursachenden Mercedes wurde dabei ein Teil der vorderen Stoßstange abgerissen.Doch anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher mit seinem PKW aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Nummer 069/8098-5200 beim 2. Polizeirevier in Offenbach.



Polizei Südosthessen