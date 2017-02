Nach Unfall geflüchtet

Mit Drogen aber ohne Führerschein

76 Packungen derselben Schokoladensorte geklaut

Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von mehreren hundert Euro und flüchtete vom Tatort. Anwohner und Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.Einem 24 Jahre alten Mann aus Hanau wirft die Polizei vor, am Donnerstagnachmittag unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto gefahren zu sein. Darüber hinaus dürfte er nicht im Besitz eines notwendigen Führerscheines sein. Einen solchen händigte er den Beamten bei einer Kontrolle um 14 Uhr in der Dettinger Straße zwar aus - allerdings handelt es sich um die tunesische Ausfertigung einer Fahrerlaubnis, die im Bundesgebiet wohl keine Gültigkeit besitzen dürfte. Um feststellen zu können, welche Drogen der Verdächtige eingenommen haben könnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet, die nun ausgewertet wird. Führerschein und Autoschlüssel stellten die Ordnungshüter vorsichtshalber sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.Alles andere als "Danke, dass es Dich gibt" dürfte wohl die Leiterin eines Einkaufsmarktes in der Hanauer Straße zu den drei Männern gesagt haben, die im Verdacht stehen, am Donnerstagnachmittag 22 Packungen von ein- und derselben Schokoladensorte geklaut zu haben. Bereits vor etwa zwei Wochen soll das Trio nach Kenntnis der Polizei im gleichen Markt weitere 54 Packungen dieser Sorte unter ihre Pullover und in ihre Jogginghosen gesteckt haben. Wohl wegen ihres etwas unförmigen und eckigen Aussehens wurden sie allerdings von Mitarbeitern des Marktes an der Kasse gestoppt. Was die Verdächtigen im Alter zwischen 32 und 45 Jahren mit den Süßigkeiten im Wert von etwa 250 Euro vorhatten, bleibt für die Ermittler bislang ein Rätsel. Da zwei der Männer aus Rumänien stammen und hier keinen festen Wohnsitz haben, wurde von ihnen eine Sicherheitsleistung erhoben, bevor sie die Polizeiwache verlassen konnten. Den Dritten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

Polizei Südosthessen