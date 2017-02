Festnahme nach nächtlichen Mülltonnenbränden in Darmstadt

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Täter erbeuten Schmuck

Zwischen 23.30 Uhr und 1.15 Uhr wurden insgesamt vier Feuer in der Pallaswiesenstraße und Kasinostraße durch Zeugen gemeldet. Durch das schnelle Entdecken und zügige Löschen konnte ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Sofort herbeigeeilte Streifen nahmen den Mann, der in Darmstadt wohnt, nach dem vierten gemeldeten Brand in Tatortnähe fest. Ob er auch für die Brände in der Nacht zum Montag als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen des Kommissariats 10 zeigen.Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt (ots) - Auf Schmuck hatten es Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Arheilgen abgesehen. Zwischen Dienstagnachmittag (21.02.) und Mittwochnachmittag (22.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen im Erlich ein. Das gesamte Haus wurde nach Diebesgut durchsucht, bevor die Ganoven mit ihrer Beute das Weite suchten. Nachbarn bemerkten den Einbruch und alarmierten die Polizei.



Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Meldungen der Polizei Südhessen