Technischer Defekt führt zu Großbrand in Gelnhausen

Ermittelt wurde am Mittwoch als Ursache ein Fehler an einer Verkabelung im Dachgeschoss des Geschäftshauses. Diese Erkenntnis decke sich auch mit Zeugenaussagen. Brandstiftung könne ausgeschlossen werden.

Nach Angaben der Feuerwehr in der Kreisstadt des Main-Kinzig-Kreises war es der größte Brand in Gelnhausen in den vergangenen zehn Jahren. 170 Feuerwehrleute seien bei den am Dienstagabend begonnenen Löscharbeiten im Einsatz gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Beim Ausbruch der Flammen waren noch vier Menschen in dem Gebäude. Sie konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Den Brand bekam die Feuerwehr bis zum Mittwochmorgen in den Griff. Nur noch einzelne Glutnester mussten danach gelöscht werden. Das Dach sei auf einer Fläche von 70 mal 15 Meter komplett zerstört worden, berichtete die Feuerwehr. Von einem Totalschaden am Gebäude wollte die Polizei aber nicht sprechen. Der Betrieb in dem Geschäftshaus mit seinen 17 Büros und Läden könne aber erst einmal nicht fortgeführt werden.

Das Gebäude wurden von der Polizei gesperrt. Der Dachstuhl ist laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Zudem ist eine tragende Giebelwand einsturzgefährdet, wie die Polizei berichtete. Eine nebenan in einem Altbau wohnende Frau musste ihr Zuhause aus Sicherheitsgründen vorerst verlassen.

Nach dem Großbrand akann das Büro- und Geschäftsgebäude aeventuell für mehrere Wochen nicht genutzt werden.

Betroffen sind unter anderem die Agentur für Arbeit, eine Anlaufstelle der Bundeswehr sowie eine kieferorthopädische Praxis. Für die Unternehmen hat der Main-Kinzig-Kreis kurzfristig Räume im Gelnhäuser Gewerbegebiet Hailer-Ost organisiert. Das teilte die Pressestelle des Kreises mit.



Das Feuer wird wohl auch Auswirkungen auf den geplanten Faschingsumzug am kommenden Samstag haben. Nach einer Besprechung des Veranstalters mit der Polizei soll der unmittelbare Bereich um das beschädigte Gebäude vom Umzug ausgespart werden. Davon betroffen wäre auch der geplante Aufstellungsort, der vermutlich hinter den Bahnhof verlegt wird.

Gabriele Fleckenstein mit Material von dpa und der Polizei Südosthessen