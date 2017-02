Taschendieb hebt in Hanau mit EC-Karte Geld ab

Außer dem Plastikteil, das sich in einem Portemonnaie befand, gelangte der Täter beim unbemerkten Griff in eine Damenhandtasche auch noch an ein Samsung-Handy vom Typ Galaxy S7. Die Sachen kamen am Vormittag offenbar im Kaufland weg; das vermutet zumindest die bestohlene Hanauerin.

Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben und bittet im aktuellen Fall mögliche Hinweisgeber, sich bei der Kripo (06181 100-123) zu melden.

Einbruch an der Buchbergstraße

Hanau. Anwohner der Buchbergstraße fanden am Dienstagmittag ihre gesamte Doppelhaushälfte völlig auf den Kopf gestellt vor. Verantwortlich hierfür waren Einbrecher, die zwischen 10 und 13.30 Uhr über die geknackte Terrassentür in das Gebäude gelangten und anschließend alle Räume ziemlich gründlich durchstöberten. Das dabei gefundene Bargeld sowie etwas Schmuck und eine Armbanduhr sackten die Täter ein, bevor sie das Weite suchten.

Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

VW-Navis ausgebaut

Hanau-Steinheim. Zwei Volkswagen standen in der Nacht zum Dienstag im Visier von Automardern. Wie die Besitzer der Autos am Morgen feststellten, hatten die bislang unbekannten Täter zunächst an den beiden Wagen vom Typ Passat und Tiguan jeweils die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend das fest installierte Navi ausgebaut. Aus dem Passat nahmen die Täter auch noch eine Sonnenbrille mit. Die Autos standen beide am Rand der Pfaffenbrunnenstraße westlich der Bundesstraße 45.

Wer dort verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte auf dem Hinweistelefon der Kripo (06181 100-123).

Laterne und Lagerkasten demoliert

Erlensee. Auf gut 6.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht zum letzten Samstag an der Kreuzung Rosenstraße/Auf der Beune anrichtete. Der Wagen des noch Flüchtigen kam dort aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Laterne sowie einen Lagerkasten der Post. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite.

Mögliche Zeugen der Karambolage, die sich vor 5.45 Uhr ereignete, melden sich bitte bei der Wache an der Hanauer Cranachstraße, Telefon 06181 9010-0.

Planlose Knacker

Wächtersbach. Hier wohl hat jemand überhaupt keinen Plan gehabt - das meint zumindest die Polizei zum Ergebnis eines Einbruchs, der am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr an der Main-Kinzig-Straße festgestellt wurde. Unbekannte Täter hatten an einer dort gelegenen Drogeriefiliale mit viel Mühe eine seitliche Stahltür aufgeknackt. Allerdings wurden sie dann von dem, was sich hinter der Türe befand, wohl bitter enttäuscht - haufenweise Altpapier! Da sich sonst nichts Weiteres in dem Raum befand, mussten die offenbar planlos agierenden Langfinger ohne jede Beute wieder abziehen.

Die Polizei ermittelt bereits und bittet mögliche Zeugen um Anruf bei der Gelnhäuser Kripo (06051 827-0).

Von Laserpointer geblendet

Autobahn 66, Gemarkung Schlüchtern. Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Autobahnpolizei derzeit gegen einen unbekannten Laserpointer-Besitzer. Der Unbekannte hatte am Freitag letzter Woche, gegen 22.10 Uhr, mit dem Gerät einen auf der A 66 fahrenden Mann aus Halle geblendet, so dass dieser für einen Moment nichts mehr erkennen konnte. Der recht gefährliche Vorfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und -Süd. Möglicherweise befand sich der Akteur in einem Wagen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt unterwegs war. Die Polizei hält es ebenfalls für möglich, dass noch weitere Autofahrer angeleuchtet wurden; sie sowie andere

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Autobahnwache Langenselbold (06183 91155-0) zu melden.

Gartenhütten geknackt

Maintal-Dörnigheim. Mit offenstehenden Türen fanden am Dienstagvormittag zwei Gartenbesitzer ihre Hütten vor. Die kleinen Häuschen stehen auf dem Gelände einer Kleingartenanlage. In der Kirschschal und wurden dort in der Nacht zuvor von unbekannten Tätern aufgebrochen. Hierbei gingen die Rowdies recht rabiat vor; in einem Fall zertrümmerten sie auch noch ein freistehendes Gewächshaus. Ob aus den Gartenhütten etwas fehlt, muss noch abschließend geklärt werden.

Augen- oder Ohrenzeugen werden gebeten, sich mit der Dörnigheimer Wache (06181 4302-0) zu Verbindung zu setzen.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen