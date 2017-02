Fußgängerin wurde bei Unfall verletzt

Einbruch in Gaststätte

Halbes Dutzend Räder weg

Weidezaun am Pappelhof geklaut

Der Master-Lenker übersah offensichtlich die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Beide Beteiligte wohnen in Seligenstadt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.Durch ein Kellerfenster waren Einbrecher von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte an der Berliner Straße eingestiegen. Zwischen 21 und 11.45 Uhr hatten die Täter zunächst die Kette des Lichtschachtgitters durchtrennt, das Gitter abgehoben und schließlich das Fenster aufgebrochen. Nach dem Einstieg stahlen sie aus dem Thekenbereich einen Laptop und nahmen noch etwa 20 Liter-Flaschen Cola mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.(iz) Sechs Fahrräder und vier Leergutkästen kann man nicht alleine wegbringen, meint die Polizei und geht von mehreren Tätern eines Diebstahls vom Wochenende aus. Der Tatort liegt an der Darmstädter Straße im Bereich der 50er-Hausnummern, wo zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag aus der Garage eines Mehrfamilienhauses die Velos und die Getränkekisten geklaut wurden. Da die Räder teilweise mit Schlössern gesichert waren, mussten sie wohl weggetragen werden, was wiederum Anwohnern oder Passanten aufgefallen sein könnte. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Wache in Großauheim (06181 9597-0) oder die Hanauer Kripo (06181 100-123).

Langenselbold (iz) Wer hat am Pappelhof den halben Kilometer Weidezaundraht und die dazu gehörenden Holzpfosten geklaut? Das fragen sich die Polizei und auch der Eigentümer des an der Straße zwischen Langenselbold und Niedergründau gelegenen Anwesens. Offenbar waren die Diebe am vergangenen Wochenende auf der Koppel zugange und montierten die Stromleitung ab, bevor sie dann noch acht Pfosten aus dem Boden zogen. Möglicherweise wurden die Langfinger bei ihrer Aktion gestört - mehrere Pfosten waren zwar gelockert, aber noch nicht aus dem Boden gezogen worden. Wer etwas von der Sache mitbekommen hat oder sonst Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in der Hanauer Cranachstraße (06181 9010-0).



Mühsamer Beute-Transport

Mischpult aus Schule geklaut

Wetterschutzhütte verheizt

Fahrradlenker im Visier

(iz) Weil die Räder ihres missbrauchten Einkaufswagens im Schlamm versanken, schnappten sich Automatendiebe am Wochenende einen umherstehenden Bollerwagen, um ihre Diebesbeute bis ans Kinzigufer transportieren zu können. Das Ganze geschah irgendwann zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen am Dammweg in Herolz, wo die Halunken einen Zigarettenautomaten von der Außenwand eines Ladens abhebelten. Da der zuerst geplante Abtransport mit dem Einkaufswagen schief ging, wurde der Apparat von den Dieben umgeladen und dann noch gut 50 Meter weit recht mühsam über die nasse Wiese gezerrt. In der Nähe des Ufers knackten die Täter ihr Beutestück und rissen sich den gesamten Inhalt an Kippenschachteln und Münzgeld unter den Nagel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nach Zeugen oder Hinweisgebern, die sich bitte auf der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0) melden.(iz) Ihren eigenen Kriminal-Tango können sich diejenigen zusammenmixen, die am letzten Wochenende aus der Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Ostheim ein Yamaha-Mischpult sowie mehrere Mikrofone klauten. Um an die recht teuren Gerätschaften zu kommen, hatten die Langfinger ein Fenster zum Musiklehrraum aufgeknackt und waren eingestiegen. Die Täter hinterließen am Tatort allerdings verschiedene Spuren, die nun von der Polizei ausgewertet werden. Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des Mischpultes und der Mikrofone bitte an die Kripo Hanau (06181 100-123).(iz) Wie einst die Vandalen betätigten sich wohl in der Nacht zum Samstag unbekannte "Frostbeulen" am Modellflugplatz nahe der Flur "An der kleinen Loh". Die Rowdies rissen von der dort stehenden Wetterschutzhütte die Holzplanken der Außenverkleidung ab und nutzten die Teile als Brennmaterial für ein Lagerfeuer. Der Ort des Geschehens liegt oberhalb von Wachenbuchen am Radwanderweg Hohe Straße; somit könnten Radler oder Passanten das Feuer bemerkt und die hierfür Verantwortlichen gesehen haben. Hinweise bitte an die Wache in Dörnigheim (06181 4302-0).(iz) Bei "Vorarbeiten" zu einem offensichtlichen Lenkerdiebstahl wurde am späten Montagvormittag ein junger Mann von einer Streife des Ordnungsamtes angetroffen und geschnappt. Wie die Mitarbeiter angaben, war der 25-Jährige am Fahrradständer des Dörnigheimer Bahnhofs zugange und hatte an einem Velo bereits die Lenkerhörnchen und die Bremshebel abmontiert sowie zwei Schrauben der Halterung gelöst, als sein Treiben bemerkt wurde. Eine alarmierte Funkstreife nahm den in Maintal wohnenden Verdächtigen zunächst mit auf die Wache; später konnte der Mann wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des versuchten Teilediebstahls ermittelt.

Polizei Südosthessen