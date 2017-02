Diebe stehlen Tresore aus Drogeriemarkt in Rodenbach

Sportsbar offenbar angezündet

Um an die Safes zu gelangen, hatte die Diebe eine ziemliche Klettertour auf sich genommen und auf dem Dach des Gebäudes mehrere Ziegel abgedeckt. Anschließend arbeiteten sich die Langfinger bis zur Decke des Büros vor und stiegen dann nach dort hinunter, wobei sie ganz bewusst auch mehrere elektrische Einrichtungen lahmlegten. Raus ging es für die Ganoven wieder auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren. Die Leiter zum Auf- und Abstieg hatten sie sich von einer benachbarten Baustelle "ausgeliehen"; wer etwas davon mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Kripo Hanau (06181 100-123).

Freigericht-Somborn. "Feuer in der Hofgartenstraße" - dieser Notruf ging am frühen Montagmorgen bei der Polizei in Gelnhausen ein. Die Meldung kam von einem Anwohner, der gegen 3.50 Uhr auf den Brand einer dort ansässigen Sportsbar aufmerksam geworden war. Beim Eintreffen der ersten Streife war die Feuerwehr bereits dabei, die Flammen zu bekämpfen, was auch recht schnell zum Erfolg führte. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei am folgenden Vormittag ergaben, dass das Feuer wohl im Außenbereich eines Fensters von fremder Hand gelegt worden war; die Hintergründe hierzu sind noch völlig unklar. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportsbar gesehen haben, sich auf der Gelnhäuser Wache (06051 827-0) zu melden.

Der Knacker trägt Prada

Gelnhausen. Der Knacker trägt Prada - jedenfalls könnte er in nächster Zeit sein Tatwerkzeug in einer Umhängetasche dieser Marke umher transportieren. Der bislang unbekannte Automarder erbeutete das recht teure Teil aus einem Renault, der am Sonntag zwischen Mitternacht und 12 Uhr auf der Berliner Straße abgestellt war. Die Tasche, in der sich auch noch ein iPhone 7 befunden haben soll, hatte wohl recht offen auf dem Beifahrersitz gelegen. Wer etwas von dem Autoaufbruch mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Kripo Gelnhausen (06051 827-0). "Das Auto ist kein Safe - daher sollte man Wertgegenstände oder andere Sachen, die bei Ganoven auf Interesse stoßen, nicht offen im Wagen zur Schau stellen", meint Hauptkommissar Adelmann von der Polizeilichen Beratungsstelle in Hanau zum vorliegenden Fall. "Sicherer ist es, solche Wertgegenstände auch bei kurzem Verlassen des Wagens an sich zu nehmen und nicht im Auto zurück zu lassen."

Rüpelhaftes Schwätzchen auf der Straße

Gelnhausen-Meerholz. Drei Motorradfahrer meinten am späten Mittwochnachmittag letzter Woche, sich mitten auf der Hanauer Landstraße in Meerholz unterhalten zu müssen - dies allerdings im Stehen. Da das Trio hierdurch den fließenden Verkehr behinderte, hupten mehrere Autofahrer, bis dann eine Frau als erste der zum Stehen gezwungenen Kolonne los- und über die Gegenfahrbahn an den Bikern vorbeifahren konnte. In der Folge sollen die Motorradfahrer der hochschwangeren Autofahrerin gefolgt sein und ihren Wagen bis zum Stillstand ausgebremst haben. Die hierüber informierte Polizei traf die drei jungen Männer später in Altenmittlau an; gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten die Autofahrer, die gegen 17.25 Uhr das Ganze mitbekommen haben sowie mögliche weitere Zeugen, sich auf der Wache in Gelnhausen (06051 827-0) zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen