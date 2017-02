Zwischen 17 Uhr am Freitag (17.02.2017) und circa 12:30 Uhr am Sonntag (19.02.2017) ereignete sich ein Einbruch in einer Kfz-Werkstatt Im Riemen. Durch die bisher unbekannten Täter wurde ein Fenster zum Werkstattbereich aufgehebelt. Bei zwei dort stehenden Fahrzeugen wurde der Innenraum durchwühlt. Weiterhin durchforsteten die Täter den Bürobereich, die Teeküche und drei nicht verschlossene Spinde. Aus einer Kasse wurde Münzgeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-100 zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südhessen