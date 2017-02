Polizei sucht einen kleinen grünen Reisebus und Zeugen

Werkzeug aus einem Lastwagen gestohlen / Zeugen gesucht

Am Montag, den 09.01.2017, gegen 00:30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Rheinstraße / An der Posch in Darmstadt ein Verkehrsunfall. Ein grüner Bus befuhr die Rheinstraße in Richtung Griesheim. Auf der Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Darmstadt Otto-Hesse-Straße" wendete der Bus. Hierfür fuhr er zunächst vorwärts in die Straße "An der Posch" hinein.Daraufhin setzte er wieder rückwärts auf die Rheinstraße zurück. Beim Rückwärtsfahren fuhr er in die Begrenzung der Straßenbahnhaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Diese wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Bus hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es soll sich um einen auffällig grünen Bus gehandelt haben. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 65,64347 Griesheim, Tel.: 06155/8385-0.

Weiterstadt (ots) - Die Polizei ermittelt aktuell nach einem schweren Diebstahl aus einem Lastwagen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der begangenen Tat geben können. Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag (13.- 14.02.2017) die hintere linke Fensterscheibe eines weißen VW Lastwagens eingeschlagen. Aus dem Wagen erbeuteten die Täter eine Steinschneidemaschine im Wert von etwa 2000 Euro. Der angerichtete Sachschaden am Laster beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Polizei Südhessen