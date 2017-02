7100 Raser in einer Woche im Main-Kinzig-Kreis geblitzt

Nach Angaben der Polizei wurde an dem Autobahnabschnitt - hier gilt aufgrund des Lärmschutzes eine Tempobegrenzung von 100 Stundenkilometern - zwischen dem 6. und 13. Februar die Geschwindigkeit von insgesamt 91.600 Fahrzeugen gemessen. Demnach missachteten durchschnittlich 1000 Autofahrer am Tag das Tempolimit - «und dabei wurde nur in Fahrtrichtung Fulda kontrolliert», wie die Polizei am Dienstag anmerkte. Spitzenreiter war bereits am ersten Tag ein Fahrer aus dem Vogtlandkreis. Er wurde mit Tempo 187 geblitzt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zudem ein dreimonatiges Fahrverbot.

dpa