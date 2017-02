Mann bedroht Mitarbeiter mit Spritze in Hanauer Einkaufsmarkt

Kalte Nacht ausgenutzt

Wie die Angestellten einer hinzugeeilten Funkstreife mitteilten, hatte der Mann gegen 14 Uhr im Markt an der Chemnitzer Straße einfach was zum Trinken eingesteckt, war dabei aber einem wachsamen Detektiv aufgefallen. Als der Wohnsitzlose den Markt verlassen wollte, wurde er von dem Mitarbeiter angesprochen und drohte diesem sofort mit der angeblich aidsverseuchten Fixe. Der mutmaßliche Dieb wurde von den Ordnungshütern wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen und zur nahegelegenen Wache gebracht. Hier stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann noch ein Haftbefehl wegen einer ähnlichen Sache bestand. Er musste zunächst im Gewahrsam übernachten und wurde dann in ein Frankfurter Gefängnis gebracht, wo er die nächsten einhundert Tage verbringen muss.

Hanau. Fünf Autos wurden in der recht kalten Nacht zum Montag von Autoknackern angegangen, deren Spur sich von Kesselstadt bis zum Kinzdorf zieht. Bei den Karossen handelt es sich um zwei kleinere VW-Modelle sowie drei BMW-Fahrzeuge, die auf der Hochstädter Landstraße, der Kleiststraße, am Tiefen Weg sowie am Kleinen Main und an der Westbahnhofstraße standen. Bei allen Autos wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen; aus zwei von ihnen fehlt aber offensichtlich nichts. In den restlichen drei Wagen fanden die Automarder einen Laptop und ein mobiles Navi; aus einem der BMW-Modelle bauten sie das Lenkrad aus. Die Polizei ermittelt bereits in dieser Serie; Hinweise bitte an die Kripo (06181 100-123).



Originalmeldung der Polizei Südosthessen